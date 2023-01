DNC : Vous êtes membre d’un groupe de travail « paroles, mémoires et réconciliations », formé fin 2020 par le haut-commissariat. Quel est son objet ?

Clara Filippi : L’État a réuni un petit groupe de personnes du comité des sages, des associations Demain en commun, Destin commun, la Ligue des droits de l’homme, des religieux, historiens etc. On s’est réuni une dizaine de fois en 2022.

On a travaillé sur la sémantique et la constitution d’une association avec d’autres partenaires qui impliquerait entre autres un financement de l’État. On s’est entretenus avec le Sénat coutumier pour intégrer chaque aire coutumière.

Une fois constitués, nous pourrons monter des projets. Notre comité est à différencier du groupe de travail institutionnel qui verra le jour le 26 janvier sur ce sujet, avec les politiques. Même si nous seront sûrement en lien.

Pourquoi avoir consacré vos recherches aux processus de réconciliation en Nouvelle-Calédonie ?

Au départ, je souhaitais travailler dans la lutte antiterroriste au Moyen-Orient. J’étais persuadé que les gens se radicalisaient en raison d’un mal-être, à traiter.

Par la suite, je me suis interrogée sur l’Algérie puis sur la Nouvelle-Calédonie. En entendant cette phrase : « donner à manger à quelqu’un qui a soif », je me suis demandé ce qui animait l’indépendance ? Un désir de reconnaissance des torts subis, peut-être.

On a fait beaucoup pour le rééquilibrage économique mais je pense que l’on n’a pas affronté le passé. »

J’ai souhaité travailler sur le poids de l’histoire ici. J’ai pris un immense plaisir à écrire mon mémoire avec l’impression de tenir quelque chose sans trop savoir quoi faire de ce travail. J’ai contacté des associations, participé au TedX.