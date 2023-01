Quelles concessions sont envisageables ? Mystère. Mais chacun se dit optimiste, chacun affiche sa confiance en la capacité des représentants de la Nouvelle-Calédonie, terre de parole, terre de partage, à parvenir rapidement à un accord sur ce sujet aussi clivant qu’il touche à l’avenir du territoire.

« LE CONSENSUS N’EST PAS TOUJOURS POSSIBLE »

Un mois plus tard, sans grande surprise, les deux camps sont arc-boutés sur leurs positions. Les Loyalistes et l’Avenir en confiance assurent que les taxes signeront l’arrêt de mort de la SLN, et demandent le rejet.

Les indépendantistes y voient une proximité coupable avec la plus grande entreprise du territoire, jugée responsable de ses propres difficultés. Leurs adversaires les accusent en retour de favoriser systématiquement l’usine du Nord. Ces débats, longs, houleux, improductifs, pèsent bien peu face à l’arithmétique.

Les gisements s’épuisent et le nickel doit davantage profiter aux Calédoniens. Mais sur la fiscalité, comme sur les questions liées aux technologies de production et aux partenariats avec des multinationales, les divisions sont profondes.

L’Éveil océanien est de retour dans l’hémicycle, ses trois voix apportent aux indépen- dantistes leur majorité habituelle. « Le consensus n’est pas toujours possible, constate Milakulo Tukumuli. Quand il ne l’est pas, c’est le fait majoritaire qui l’emporte. C’est la démocratie. »

Sonia Backes regrette un passage en force sur un sujet aussi important. « À force d’attendre, on ne fait rien », répond Gilbert Tyuienon.

Sur la question de l’amodiation, texte pensé pour l’usine du Sud, les divisions sont différentes : elles sont géographiques, mais tout aussi vives. Le Palika, fortement ancré au Nord, ne veut pas en entendre parler. L’UC, plus présente dans le Sud, vote le texte porté par Sonia Backes.

PAS DE STRATÉGIE MAIS UNE POLITIQUE

À défaut de pouvoir être appelée « stratégie pays », la Nouvelle-Calédonie s’est dotée ces trois derniers mois d’une politique de taxation du nickel. Elle est difficilement lisible mais existe bel et bien : un loyer minier pour l’usine du Sud, une taxe et une redevance (3 milliards au total, les bonnes années) pour la SLN et les « petits » mineurs (KNS et Prony Resources restent couverts pour plus de 10 ans par le pacte fiscal négocié avant leur construction).

La taxation de l’activité minière a enfin quitté le royaume abstrait des bonnes intentions. Faut-il déplorer la manière, la courte majorité ? Faut-il se résoudre à ce que la politique en matière de nickel fluctue au gré des courtes majorités, tiraillée entre plusieurs stratégies, entre intérêt public et intérêts privés ?

Ce ne serait après tout que business as usual, la vie normale en politique. Mais au mois de janvier, au moment des vœux, on a bien le droit de rêver un peu.

Gilles Caprais

Photo © G.C.