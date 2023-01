Mieux manger, l’éternelle ritournelle lorsqu’on établit sa liste de bonnes résolutions. Les auteurs du Baromètre santé recommandent d’encadrer la publicité des produits trop gras, trop sucrés et trop salés, tout en incitant à pratiquer une activité physique régulière à l’école, au travail et dans les quartiers. L’antenne locale de l’UFC-Que Choisir soutient ces ambitions.

L’association de défense des consommateurs aimerait que nous soyons mieux informés sur la qualité et l’origine des produits commercialisés, autant pour mettre en valeur le travail des agriculteurs locaux que pour favoriser une alimentation équilibrée. Elle réclame la baisse des prix des fruits et légumes dans le contexte d’inflation actuel. « Avec la vie chère, certains ont du mal à se nourrir correctement. Les institutions doivent faire quelque chose », prévient Jean- Philippe Leroux. « Plus les gens seront en mauvaise santé, plus ils coûteront cher à la société, insiste Marie-Laure Gaudillier. La bonne santé contribue à une bonne économie. » Si les moyens sont mis à disposition des professionnels et du système de santé, relève la présidente du SML.

Sur ce point, 2023 ne changera pas de 2022. Il manque toujours cruellement de médecins et de spécialistes. « Moins on sera nombreux, plus on ne fera que du soin, sans faire de prévention. Cela commence à être dangereux, certains patients en ophtalmologie ne sont pas suivis, leurs problèmes de vue s’aggravent. Il y a aussi des carences en dermatologie avec les dangers des cancers de la peau », explique la médecin généraliste, qui ne cache pas son inquiétude sur l’avenir de l’offre de soins.

Le SML, qui rassemble la moitié des praticiens calédoniens, veut rendre le territoire « plus attractif ». Il préconise d’augmenter les prix des consultations et des autres actes médicaux. Il souhaite aussi travailler sur la charge de travail administratif des médecins. « Plusieurs petites choses peuvent nous permettre de faire plus de soins, explique sa présidente. On nous fait par exemple travailler en double, en nous exigeant d’envoyer des documents par mail et en plus de les déposer en format papier. »

Le syndicat compte multiplier les actions et les rencontres cette année pour arracher des solutions concrètes. Marie-Laure Gaudillier appelle à une « prise de conscience » pour que les professionnels de santé « puissent s’occuper au mieux des Calédoniens ».

Brice Bacquet

Photo : En ophtalmologie, le manque de spécialistes complique l’accès aux soins des Calédoniens. / © Archives DNC