AUGMENTER LES SALAIRES

Concernant les fruits et légumes, Gilles Vernier plaide pour « libéraliser les quotas d’importation afin de pouvoir négocier les coûts. Si l’importateur prend 100 tonnes au lieu de 20, c’est plus facile. »

Une ouverture qui ne va pas sans un accompagnement de la production locale. « On commence par faire un état des lieux, voir ce qui marche ou pas, il faut adapter les productions au terrain et au climat, et on incite les agriculteurs à se rassembler en coopératives. » L’UFC voudrait également la tenue d’Assises de la consommation afin de tout mettre à plat.

Très impliquée dans le dossier, l’UT CFE-CGC porte trois revendications principales, la première étant une revalorisation de 3,5 % des salaires des secteurs privé et public. Les discussions se poursuivent, après la tenue de la conférence sociale sur le sujet, les 29 et 30 décembre, qui ne s’est pas soldée par un accord.

Un rendez-vous est prévu prochainement avec le gouvernement. « On ne lâchera pas », prévient Christophe Dabin, secrétaire général de l’organisation syndicale, qui milite aussi pour le contrôle des prix et des marges. Troisième point, mais pas des moindres, « que les élus décident de préserver le système de santé. Au vu des déficits prévus, on se pose la question : y a-t-il un risque pour la santé des Calédoniens, et s’il n’y a plus d’argent, qui pourra se faire soigner ? ».