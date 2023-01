PLUS DE MOYENS FINANCIERS

Ce n’est malheureusement pas une nouveauté. Les acteurs du monde culturel sont en souffrance. Les baisses de subventions d’année en année ne font qu’accroître leurs difficultés.

Quentin Rétali, directeur du Chapitô, souhaiterait pour 2023 retrouver des « financements décents » et obtenir des projections sur le long terme des institutions. « On aimerait avoir de la visibilité. Chaque année, on est informés pour nos financements au mieux fin février et plutôt généralement dans le courant du mois d’août : ce qui veut dire que j’ai déjà fait la moitié de mon année. On continue à s’accrocher, mais moralement c’est un peu compliqué. Tous les ans, il faut chercher entre 5 et 10 millions de plus que l’année d’avant. »

Le directeur du Chapitô formule un autre vœu : « J’aimerais qu’on arrête de dire qu’est-ce qu’on peut faire avec ce qu’on a, mais plutôt qu’est-ce qu’on veut faire et comment on peut se donner les moyens de le faire. C’est quoi le coût du modèle culturel qu’on veut et comment on fait pour arriver à trouver les fonds qu’il faut ».

Avec le coût de la vie qui augmente et les aides qui s’amenuisent, la situation devient problématique pour de plus en plus d’artistes. Les sortir d’une certaine fragilité est la mission du Syndic’art.

MOINS DE PRÉCARITÉ

Le syndicat des artistes compte bien poursuivre ses actions et trouver des solutions pour le financement de la culture. « L’année dernière, un travail a été fait sur la copie privée, mais pour l’instant, on n’a pas d’annonces ou d’avancées à ce niveau. On aimerait bien résoudre cela en 2023 », informe Nicolas Molé, président de l’organisation.

Il souhaiterait qu’une réévaluation du tarif horaire pour les ateliers artistiques soit également mise en place. « Il n’a pas changé depuis plus de 20 ans. Face à l’inflation grandissante, ce serait bien qu’on fasse une réévaluation de ces tarifs. »

Le respect des contrats et des délais de paiement fait aussi partie des priorités.

Le spectacle de Pacifique et Compagnie Celle qui marchait seule avec son carton. / © Jeanne Vassard