En termes météorologiques, l’année 2022 n’a ressemblé à aucune autre. Le bilan montre une recrudescence record des types de temps instable (humide et chaud) avec 222 jours sur 365, soit 83 jours de plus qu’habituellement, particulièrement entre les mois de mai et septembre.

Conséquence, la saison fraîche a été quasi-inexistante. L’océan a connu un fort réchauffement de + 1 °C en moyenne annuelle (par rapport à la référence 1981-2010), et tous les mois ont connu des excédents de chaleur avec une température moyenne annuelle record de 24,7 °C.

Les précipitations ont été plus importantes que d’ordinaire 10 mois de l’année sur 12. Le Grand Sud, la côte Est et les îles Loyauté ont été les plus arrosés, le cumul maximal ayant été relevé à Goro (5 022 mm, + 76 % par rapport à la moyenne 2010-2020).

Il y a eu jusqu’à deux années et demie de pluie à La Tontouta et, partout ailleurs, entre 1,5 et 2 fois plus de pluie qu’à l’accoutumée.