Comme le dit si bien Francis Cabrel, « quoi que tu fasses, l’amour est partout où tu regardes ». Il suffit juste parfois d’un coup de pouce pour savoir où poser ses yeux. L’agence de rencontre Ideal Crush est là pour ça. Elle aide les personnes en mal d’amour à trouver chaussure à leur pied.

Des Calédoniens, âgés de 25 à 80 ans, viennent frapper à la porte de Séverine. Elle les accueille, les écoute et les aide à trouver l’âme sœur. « Il y a une sacrée demande en Nouvelle-Calédonie et de tous les âges », remarque-t-elle. De plus en plus de jeunes font la démarche auprès de l’agence. « On est dans une société de consommation, on consomme tout, même l’amour. Certains jeunes sont fatigués de ça, ils veulent de la stabilité. »

Après les avoir rencontrés, écouté leurs exigences (plus ou moins selon les profils) et compris un peu mieux leurs attentes, Séverine orga- nise des journées où ils peuvent faire connaissance. Kayak, bowling, golf. Le groupe de célibataires a quartier libre pour profiter des activités et tenter une approche, seulement s’ils le souhaitent. « C’est eux qui décident, il n’y a aucune obligation. »

L’agence Ideal Crush a été fondée par Gaëlle Guyard en 2020. Elle répond aux demandes des habitants de toute la Nouvelle-Calédonie. « J’ai comme projet de me déplacer en Brousse en 2023. J’ai également de plus en plus de demandes de personnes homosexuelles, donc je vais organiser des rencontres spécifiques », indique Séverine qui a repris le flambeau depuis plusieurs mois.

Plusieurs couples se sont déjà formés à la suite de ces journées. Et si aucun amour naissant n’a fait son apparition, ce sont de belles histoires d’amitié qui se sont créées. La solitude est alors rompue, d’une autre façon. « L’amour est partout et il en existe plusieurs : l’amour inconditionnel, spirituel, parent-enfant, l’amour fraternel, l’amour amitié, sexuel… Ce n’est pas compliqué de le trouver quand vous savez ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas. »