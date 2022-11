Elle utilise la musique pour s’exprimer sur les sujets qui lui tiennent à cœur. Cette mère célibataire, adjointe de l’éducation à l’internat de Koné, a beaucoup de choses à dire. « Je suis dans l’éducation depuis 27 ans. J’ai élevé mon fils seule, ça n’a pas été facile, ça a été un combat pour moi. Je me soucie beaucoup de la jeunesse. » L’artiste engagée veut interpeller. Encourager. Rappeler que les chansons ne sont pas que du son. « Nous les artistes, on a plus de pouvoir que les politiciens. La musique rassemble les gens. »

Si la compositrice et interprète a quitté la scène ces dernières années, c’est pour se consacrer à l’église avec ses paroissiens. Elle a fait un retour remarqué l’an dernier à l’occasion de l’événement « Kaneka au féminin », sur la commune du Mont-Dore. À 54 ans, Valérie Koneco ne remonte pas sur les planches pour donner des leçons. Elle veut simplement partager son expérience en tant que maman. Et aussi parce que, chanter devant un public, c’est une occasion en or. « Je n’allais pas passer à côté ! », s’exclame-t-elle en plaisantant. La légende du kaneka veut une fois de plus apporter des paroles « d’amour et de paix pour l’avenir du pays ». D’ailleurs pour elle, c’est indiscutable : « l’avenir du pays, ce sont les femmes. »

Photo : © Eric Dell’Erba

Edwige Blanchon