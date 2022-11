… À LA RECONNAISSANCE DU MOUVEMENT

Après les années exaltantes vient le temps de la reconnaissance. Mangrove Productions sort, au début des années 2000, la Compil choc. Un album qui fait la part belle à tous les plus gros titres sur les sept, huit dernières années. La compilation rencontre un énorme succès. « Grâce à Gurejele et Mexem, on a touché un autre public européen qui commençait à s’intéresser à la musique du pays. »

À ce moment-là, Gurejele est une vedette. Le groupe n’a d’ailleurs pas perdu de sa superbe en Nouvelle-Calédonie et dans les pays du Pacifique. « On est allé jouer au Vanuatu, à Fidji, aux Salomon. Dans les pays mélanésiens, il est toujours présent. Dans les ventes numériques, il est encore numéro 1 même si le groupe lui-même n’existe plus depuis 20 ans. » L’année prochaine, le groupe de Maré doit se reformer pour répondre à l’appel des fans. « Comme quoi, l’esprit des fondateurs du kaneka est toujours là », sourit Alain Lecante.