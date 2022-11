Le circuit local des concerts ou les médias ont-ils un rôle à jouer ?

Oui, plus on donnera les moyens aux artistes d’être diffusés localement, plus ils auront l’occasion de confronter leurs créations auprès de différents publics et de se distinguer dans l’originalité.

Propos recueillis Chloé Maingourd

Photo : Archives DNC / A.-C.P