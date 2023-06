Sortir du « nickel casserole » et faire des batteries

Ce dernier pourra-t-il alimenter la nouvelle usine de batteries qui vient de s’ouvrir dans le Nord-Pas-de-Calais ? « C’est le but qu’il faut atteindre. » Ce qui nécessite de produire du « nickel batterie » et non du « nickel casserole ».

Ensuite, il faut avoir accès à une énergie moins chère et décarbonée. Les pistes évoquées : le gaz, l’hydraulique, le solaire et… le nucléaire. « Il ne faut pas écarter le mini réacteur. » Certes, cela pose des questions, reconnaît Gérald Darmanin. « Il y a la faisabilité technique et l’acceptation par les pays voisins, mais ce n’est pas totalement à exclure. » Jean-François Carenco abonde. « S’il y a deux territoires où on peut faire du petit nucléaire, c’est ici et La Réunion. »

Anne-Claire Pophillat