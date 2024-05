[DOSSIER] L’Iphigénie, le premier convoi

Douze transportés arrivés avec le premier convoi se sont installés en Nouvelle- Calédonie. Les membres de l’association Témoignage d’un passé retracent leur histoire dans l’exposition Descendants de l’Iphigénie, grâce notamment aux récits des familles, inaugurée mercredi 8 mai. « Leur témoignage est ce qui est le plus intéressant, raconte Yves Mermoud, président de l’Atup, 160 ans après, c’est vraiment fort. »

Si les langues se délient, une part d’ombre demeure. « Sur les 12 portraits, neuf familles parlent de leur aïeul. Une autre accepte, mais ne veut pas que son nom soit mis en avant. Pour les deux dernières, une ne connaissait pas son ancêtre et l’autre ne voulait pas que cela se sache. Il y a encore du non-dit. C’est une famille bien de Nouméa et cela pourrait être mal vu. »

Tant de Calédoniens ont pourtant, dans leur arbre généalogique, un ascendant bagnard qui a fait souche, à l’image des 12 de l’exposition. « Ils font partie des condamnés libérés qui ont pu prétendre à une concession », indique Yves Mermoud, ce qui n’est pas automatique. Sur plus de 21 000 transportés, seuls environ 2 000 en disposeront d’une. « Des conditions doivent être respectées, notamment en termes de discipline pendant la peine, explique Adèle Simon, directrice du site historique de l’île Nou. C’est une gratification de l’administration pénitentiaire. »

C’est elle, aussi, qui leur permet de se marier. Dans la grande majorité des cas à des prisonnières envoyées au couvent de Bourail. Rares sont ceux qui peuvent épouser des femmes libres.

Luigi Paladini, matricule 116, est de ceux-là. Italien vivant en Corse, tailleur de pierre, assujetti à une peine de 15 ans de travaux forcés pour meurtre, il obtient une remise de trois ans. Libéré, il devient concessionnaire au Mont-Dore avant d’acheter un terrain à Païta, où il tiendra une auberge. « Fait exceptionnel, très certainement en raison de son comportement et de la bonne tenue de sa concession, il peut se marier avec une femme libre, Philomène Lorieux, très érudite. C’est l’exemple type d’une réussite. »

Il y a aussi Venant Champion, « la forte tête », qui décède en 1932 à l’âge de 92 ans, juste après la fermeture du bagne. Ou encore Pierre Ducos, au triple matricule, condamné trois fois et au destin hors du commun, puisqu’il sera le premier président de la commission municipale de Bourail, l’équivalent de maire. « D’autres histoires sont bien plus dramatiques et lourdes à porter pour les familles. »