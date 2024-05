[DOSSIER] L’agglomération en insurrection

Le gouvernement intègre la cellule de crise du haut-commissariat pour l’alimentaire, la santé, la sécurité civile. Il faut gérer en particulier les axes vers les centres de soins et les approvisionnements. « On va manquer de nourriture », nous dit, presque perplexe, le représentant de l’État qui martèle son mot d’ordre : l’apaisement. C’est, selon lui, la « seule solution ». Comme un aveu d’impuissance ? « Ce territoire va basculer dans l’apocalypse. »

Le haut-commissaire fait savoir qu’il n’a pas attendu cette escalade dramatique pour demander des renforts. Et qu’ils seront là « le plus vite possible ». Deux escadrons du GIGN sont arrivés de Polynésie française, un avion doit être affrété pour quatre escadrons mobiles par le ministère des Armées.

Le premier mort est annoncé. On recense à présent trois victimes civiles, des Mélanésiens âgés de 17, 20 et 36 ans, et un jeune militaire de 22 ans. « On ira chercher les responsables. » Depuis, un autre a perdu la vie accidentellement.

Le représentant de l’État fait appel au concours de l’armée pour sécuriser La Tontouta et le port. L’état d’urgence est décrété mercredi, en Conseil des ministres. Il entre en vigueur jeudi 16 mai pour 12 jours avec des pouvoirs supplémentaires au haut-commissaire sur la restriction de certaines libertés publiques et individuelles, la circulation des personnes, etc.

Emmanuel Macron est enfin apparu. Il a présidé un premier Conseil de défense et de sécurité nationale. La réunion avec les élus Calédoniens ne s’est pas tenue, certains ne souhaitant pas y participer. Le réseau social TikTok est interdit pour limiter les contacts entre les émeutiers. Et le déploiement des renforts a commencé. Un millier d’hommes vont finalement arriver.

Les exactions, elles, se poursuivent, avec maintenant des barrages piégés sur les axes routiers « avec système de gaz et allumages », obligeant la mise en œuvre d’un pont aérien entre les aérodromes de Tontouta et Magenta, également protégé. Le déblaiement des voies de circulation devait débuter vendredi après-midi avec l’aide notamment de démineurs.

Chloé Maingourd avec Yann Mainguet