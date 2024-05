Les établissements scolaires fermés jusqu’à nouvel ordre

En raison de la situation toujours préoccupante et tendue dans Nouméa et l’agglomération, le gouvernement a informé que les établissements scolaires resteraient fermés jusqu’à nouvel ordre. « Certains d’entre eux ayant subi des dommages, la rentrée se fera de manière progressive dès que les conditions seront réunies. » Le ramassage scolaire reprendra lorsque la situation sera rétablie. « La sécurité et le bien-être de nos élèves et de notre personnel demeurent notre priorité », fait savoir l’exécutif.