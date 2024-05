Difficiles approvisionnements

De longues files d’attente sont visibles, depuis mercredi 15 mai devant les rares commerces, pharmacies et stations-essence ouverts dans l’agglomération. Les Calédoniens ont besoin de produits de première nécessité ayant été pris de cours et une bonne partie des magasins ayant été détruits. Deux bateaux transportant des conteneurs de produits alimentaires et de médicaments sont arrivés jeudi 16 et vendredi 17 mai. Une partie des acôneurs ont pu travailler. Il faut désormais pouvoir organiser ces livraisons dans les surfaces encore debout. « Il n’y a pas de pénuries en matière de stock et nous disposons d’espaces de stockage », rassure le haut-commissaire Louis Le Franc. L’urgence est de libérer les axes de circulation pour l’acheminement des vivres.