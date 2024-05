Même parti, différentes intentions

L’élu indépendantiste, originaire de Hienghène, ne voit pas du tout une cassure avec ses collègues du gouvernement, mais davantage « des incompréhensions éventuelles quand les sujets doivent être traités avec urgence à des moments difficiles ».

Des conseillers du Congrès parlent eux de « réalités différentes ». Pourquoi ? Les membres de l’exécutif collégial, et plus encore leur président, s’expriment au nom de la Nouvelle-Calédonie, ont les yeux sur les comptes publics, et adoptent en général une posture d’équilibre, même si la sensibilité politique n’est jamais oubliée. Alors que les groupes du boulevard Vauban sont normalement tenus par la ligne du mouvement et « remontent » les préoccupations des électeurs. « Une question de pragmatisme » expliquerait donc le décalage, selon des observateurs.

L’écho est plus fort parce que ces variations interviennent sur des dossiers phares de la mandature : l’économie du nickel et la réforme fiscale. Et le durcissement de ton de la CCAT dans la rue ‒ la cellule de coordination des actions de terrain qui s’est emparée du sujet des usines ‒ rend encore plus visible ces écarts de vote au sein de l’hémicycle. Cette CCAT, qui regroupe des membres de l’Union calédonienne, de l’USTKE, du Parti travailliste ou encore du MOI, occupe une place de plus en plus prégnante, jusqu’à voiler le message du FLNKS. Jusqu’où ?