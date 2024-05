Onze pour une relance

Fin mars, Isabelle Champmoreau, Christopher Gygès, Thierry Santa et Yoann Lecourieux évoquaient « la fin du gouvernement collégial », mis à mal selon eux par Louis Mapou (UNI) qui tenait un point presse uniquement « avec les membres de sa majorité ». Vendredi 3 mai, cet épisode semble être un lointain souvenir. « Cela nous a permis de repartir sur de nouvelles bases. Avant, on était un peu bloqués par nos a priori et postulats », estime Thierry Santa (Le Rassemblement).

Cette fois, toutes les tendances politiques sont représentées autour de la table pour décliner les axes du plan de relance économique proposé par l’exécutif. Plus que jamais, dans un climat favorable aux divisions, l’institution veut incarner « la concrétisation d’un vivre ensemble », déclare son président. « Dans une période de rupture du dialogue, on montre qu’on peut se rejoindre sur la majeure partie des vrais sujets », poursuit Christopher Gygès (Les Loyalistes). Le gouvernement se pose en rempart contre les postures partisanes, le garant de la stabilité. « Qui mieux que nous est le plus à même de soumettre quelque chose ? C’est notre responsabilité d’assumer ce rôle-là », affirme Louis Mapou