Le bilan de l’Accord, un regard en arrière

Le rapport note « aucune carence » des services publics grâce « notamment à l’accompagnement de l’État (qui parfois dépasse son strict périmètre de compétences) ». De manière générale, le pouvoir national joue un rôle essentiel. Administrativement, mais aussi économiquement.

Ses aides soutiennent et orientent l’économie calédonienne, « restée dépendante des transferts publics » (18 % du PIB en 2022) et tributaire d’un secteur du nickel pas rentable. « En termes d’émancipation économique, nous n’y sommes pas malgré les fonds colossaux investis par l’État », constate Valérie Ruffenach (Rassemblement-LR).

RÉÉQUILIBRAGE BANCAL

Le rééquilibrage a réduit les inégalités, mais reste à « approfondir », note le rapport. Les différences de qualité de vie et d’accès aux services publics, à l’éducation ou aux soins ont été diminuées. Les « politiques volontaristes » ont contribué à la réussite scolaire des Kanak, des habitants du Nord et des Îles, sans totalement rattraper « les inégalités entre communautés ».

La part des Kanak parmi les cadres a presque doublé, passant de 6,5 à 11,6 % en 30 ans. « On a progressé dans la formation des cadres, mais on ne va pas se contenter de 12 %, relève Victor Tutugoro (UPM). On va dans le bon sens, mais on n’y est pas. »

En 2019, les écarts de niveaux de vie entre les trois provinces sont « du même ordre que ceux prévalant encore entre certaines régions métropolitaines », selon le bilan. Les contrats de développement, la création de l’usine du Nord et les dotations volontairement supérieures au Nord et aux Îles ont contribué au rééquilibrage économique. Le niveau d’inégalité demeure cependant supérieur « à la moyenne nationale et aux autres pays de la région ».

30 à 35 % des plus de 15 ans parlent une langue locale. 9 % des locuteurs ne sont pas d’origine kanak. 11 % de la population s’est déclarée métissée selon le recensement de 2019. 7 % ont indiqué « Calédonien » ou n’ont renseigné aucune communauté.

Des disparités économiques trop importantes persistent entre les côtes Est et Ouest, notamment au sein de la province Nord. « On a plutôt appauvri les populations du Sud qu’enrichi celles du Nord et des Îles, assène Sonia Backes, présidente de la province Sud et secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur. On voit bien que les exécutifs indépendantistes n’ont pas fait ce qu’il fallait pour permettre le développement de la population. »

Le document de 70 pages permet de « tirer les recommandations et les conseils pour construire la Nouvelle-Calédonie de demain », signale Roch Wamytan. Le FLNKS regrette néanmoins l’absence de la question des terres, un « élément fondamental de l’identité kanak » d’après le président du Congrès. « Beaucoup de nos familles ne peuvent pas retrouver les terres d’origine, alors que l’Accord prévoyait des mécanismes », abonde Victor Tutugoro.

Virginie Ruffenach appelle à « regarder en face notre bilan » pour tirer de ses « éléments très factuels » des « leçons » et « changer de logiciel ». Ce regard en arrière force les politiques à se questionner eux-mêmes. Au bout de 25 ans, l’Accord de Nouméa n’est pas parvenu à outrepasser le « clivage politique » paralysant qu’il « a paradoxalement contribué à entretenir » par des « consultations binaires », conclut le document.

Au bout du tunnel, pas de destin commun, de drapeau, de projet de nom. L’hymne est très peu utilisé. La citoyenneté ne se résume qu’au corps électoral. « Aucune majorité qualifiée n’a émergé des consultations », indique le rapport. Bref, si la société tisse « (lentement) des liens personnels et sociaux croissants entre communautés », la politique entretient la binarité.

Brice Bacquet