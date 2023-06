« Un grand pas » sur le corps électoral

Gérald Darmanin n’est pas arrivé les mains vides en Nouvelle- Calédonie, mais avec les propositions de l’État concernant l’avenir institutionnel. De quoi nourrir les bilatérales du lendemain, vendredi. La priorité ? Le corps électoral, au vu des échéances de 2024.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer l’a martelé à chacune de ses interventions. « C’est le plus urgent, on ne peut pas continuer avec le même pour les provinciales. » Si le consensus est privilégié sur ce point, « le gouvernement de la République prendra ses responsabilités » dans le cas où les parties n’y parviendraient pas. Car le temps presse.

Tout changement doit passer par une modification de la Constitution ou de la loi organique. « Nous saisirons le conseil d’État pour connaître la méthode juridique », a indiqué Gérald Darmanin sur NC La 1ère dimanche soir. Il s’agit, d’abord, d’intégrer les 11 000 natifs qui ne peuvent pas voter. « Tout le monde a l’air de l’accepter », affirme-t-il.

Dans un communiqué, le FLNKS demande d’évaluer les impacts possibles sur le scrutin. Ensuite, de passer à un corps électoral glissant sur sept ans. Les non-indépendantistes ont proposé trois ans, les indépendantistes « acceptent de regarder à dix ans », selon Victor Tutugoro (UPM) qui conduit, avec Roch Wamytan, la délégation du FLNKS dans les discussions avec l’État.

« UN ÉQUILIBRE D’ENSEMBLE »

« Les indépendantistes ont fait un grand pas », juge Gérald Darmanin. Le nombre d’années n’est pas – encore – le plus important. Le compromis viendra en son temps, lors des pourparlers parisiens. D’autant que la négociation s’inscrit dans le cadre d’un accord global. « C’est un équilibre d’ensemble à trouver », note Sonia Backes.

Le simple fait d’en discuter marque déjà une avancée. « C’est la première fois qu’il y a un pas aussi important, retient la cheffe de file de la délégation loyaliste. Ils acceptent le dégel. En ce sens, c’est une réussite. » Le ministre envisage également de simplifier le fonctionnement actuel en fusionnant deux des trois listes, par exemple. Pas question de toucher au corps électoral spécial, prévient Victor Tutugoro.

Une ouverture rendue possible grâce à la garantie donnée par l’État aux indépendantistes de ne pas remettre en cause l’Accord de Nouméa. « C’est une des choses que l’on avait demandées, de construire à partir de ça. »

Ainsi que le maintien du territoire « dans une phase transitoire attachée à un processus de décolonisation ». Deux points qui constituent, pour le FLNKS, « une base solide pour la poursuite des discussions ».