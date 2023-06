Les partenaires jouent cartes sur table

Gérald Darmanin a réalisé sa troisième visite, du 1er au 4 juin. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a enchaîné les réunions pour faire avancer les discussions sur l’avenir institutionnel.



La mission leur a été confiée, « à Jean-François Carenco et moi-même », par le président de la République. « Trouver une solution pérenne. » En ce sens, après cinq rencontres avec les indépendantistes et non-indépendantistes et trois déplacements sur le territoire depuis que Gérald Darmanin a repris le dossier l’an dernier, sa visite, du jeudi 1er au dimanche 4 juin, n’a pas été vaine.

Certes, trois mois après sa dernière venue, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer n’a pas obtenu les trilatérales tant attendues sur l’avenir institutionnel. Mais il a réuni les trois partenaires à l’occasion du rendu de l’audit de la décolonisation et du bilan de l’Accord de Nouméa. Des documents jugés nécessaires par le FLNKS qui reste « perplexe » sur certaines conclusions.

CORPS ÉLECTORAL

Surtout, l’État a annoncé sa position et mis ses propositions sur la table dans le cadre de bilatérales : la modification du corps électoral (non négociable), la nature des moyens qui pourraient permettre « d’exercer ce droit à l’autodétermination » (pas avant deux générations), et la tenue d’un référendum de projet.

Gérald Darmanin s’est également adressé aux acteurs économiques pour parler, entre autres, transition énergétique, notamment dans le secteur du nickel. À Ouvéa, il a évoqué le changement climatique et la montée des eaux, avant de poser le pied à l’île des Pins pour aborder des sujets liés à l’environnement et la sécurité.

La suite se jouera à Paris, fin août. Cette fois, avec des trilatérales, assure le ministre. Afin de préparer l’accord sur le corps électoral prévu en septembre. « Nous sommes prêts à revenir une quatrième fois. » Sans compter un retour d’Emmanuel Macron, annoncé pour juillet.