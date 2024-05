La lettre (très) inquiétante de la Cafat

Chiffres à l’appui, le courrier fait état d’une situation inédite et alerte les élus. Dans cette lettre datée du 26 avril et obtenue par le journal Demain, Patrick Dupont, président du conseil d’administration de la Cafat, demande à Roch Wamytan, président du Congrès, une audition de son bureau par la « commission spéciale chargée d’identifier et de proposer des solutions pour surmonter les défis actuels de la filière nickel ».

Ce groupe de conseillers a été instauré boulevard Vauban, après un vote en séance le 18 avril, dans le but d’amender le projet de pacte sur le nickel présenté par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire et censé redresser la filière. Sous sa plume, Patrick Dupont précise l’enjeu ‒ colossal ‒ pour les comptes sociaux.

Le secteur de l’or vert est « un important contributeur » aux ressources de régimes de la Caisse, selon la missive : 13,7 milliards de francs de cotisations sociales, dont 5,9 milliards pour le Ruamm et 3,7 milliards pour la retraite, au regard des données 2023. Sans la sous- traitance directe et indirecte.

15,8 milliards Dans l’hypothèse d’une fermeture totale des trois usines métallurgiques, et par conséquent de la mise au chômage de l’ensemble des salariés, l’impact cumulé de la perte de produits et de l’augmentation des charges serait de l’ordre de 15,8 milliards de francs : 7,3 du côté de la SLN, 4,3 à Prony Resources, et 4,2 pour KNS.

Trouver 8 milliards de francs

Or ces régimes sont déjà affectés « par les retards de paiement de certaines sociétés, retards dont l’apurement prévu pour juillet et août serait dépendant de la signature du pacte nickel », écrit le président de la Cafat. « Les dernières évolutions, notamment sur les centres miniers de la SLN et la situation de KNS, représentent un risque majeur d’aggravation de la situation. »

D’autant qu’existe, depuis 2011, un déficit structurel du Ruamm qui nécessite de mobiliser, toujours selon le courrier, plus de 10 milliards de produits exceptionnels d’origine fiscale. Faute d’un tel rendement à fin d’équilibre sur chaque exercice, l’assurance maladie cumule des retards de paiement « dits “déficit du Ruamm” de l’ordre de 29,5 milliards de francs » au 31 décembre 2022. La dette brute.