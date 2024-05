[Dossier] Ily a 160 ans, le début du bagne

Mai 1864, plus précisément le 9. L’Iphigénie, premier convoi de transportés, jette l’ancre à Port-de-France. 74 autres suivront jusqu’en 1897. Des bagnards continueront d’être envoyés jusque dans les années 1920, avant la désaffection de la Nouvelle-Calédonie en tant que colonie pénitentiaire.

En tout, près de 30 000 forçats – transportés, déportés et relégués – et le personnel de l’administration. Beaucoup sont morts. Pas tant pendant les traversées, mais après, « fatigués par un long voyage et la vie à bord », devant affronter les nouvelles « conditions climatiques » et « les corvées », qui sont « épuisantes, eau, taille de pierre, abattage d’arbres, construction des bâtiments, des routes, fours à chaud, briqueterie, ateliers de bois, de fer, c’est extrêmement physique, parfois très dangereux, il y a beaucoup d’accidents et ils mourraient d’épuisement », racontent Yves Mermoud, président de l’association Témoignage d’un passé (Atup), et Adèle Simon, directrice du site historique de l’île Nou.

Parmi ces hommes condamnés aux travaux forcés et ceux qui les surveillent, certains font souche. C’est le cas de 12 des 250 transportés embarqués sur l’Iphigénie, dont une exposition retrace le parcours. « Énormément de familles ont un lien avec une personne passée par le bagne. »