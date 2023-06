L’État investit face à l’urgence climatique

DES FONDS POUR LA RECHERCHE

La veille, c’est à l’Université de la Nouvelle- Calédonie (UNC) qu’il a échangé sur ces sujets. À Nouville, Gérald Darmanin a visité le laboratoire Sigma, puis rencontré les enseignants et chercheurs engagés sur ces questions environnementales.

Plusieurs travaux lui ont été présentés, comme le projet Tam-Tam qui prévoit la pose d’un câble intelligent entre Port-Vila et Lifou. Cette technologie permettrait l’étude d’une zone sismique sensible et une meilleure protection des habitants.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-Mer a annoncé qu’une aide de trois millions d’euros (360 millions de francs) serait débloquée dans le cadre du plan d’investissement France 2030. « On va aider six programmes. C’est un soutien réaffirmé de l’État, financièrement et symboliquement, et c’est une grande aide dans la recherche contre le réchauffement climatique. »

Edwige Blanchon