Que dit l’étude « Pauvreté et inégalités » de l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee) ?

Le sous-titre du rapport jette les bases : « La pauvreté revêt des dimensions différentes selon les territoires ». Les taux de pauvreté s’avèrent beaucoup plus élevés dans le Nord et les Loyauté en 2020.

Le revenu médian (la moitié de la population gagne moins, l’autre moitié gagne plus) est plus de deux fois supérieur en province Sud (195 400 francs) que dans les Îles (97 200). Une personne sur deux y vit en dessous du seuil de pauvreté fixé à 87 950 francs mensuels. Dans les Îles marquées par le chômage, le manque d’emploi et les migrations économiques vers la Grande Terre, 10 % de la population vit avec moins de 18 000 francs par mois.

Les inégalités s’observent-elles seulement entre les trois provinces ?

Non, les disparités économiques ne se résument pas qu’à cette opposition provin- ciale. « Il y a un trait qui sépare la Nouvelle-Calédonie en deux, explique Olivier Fagnot, directeur de l’Isee. Dans l’Est et les Îles, on trouve les niveaux de vie les plus modestes et donc les taux de pauvreté les plus importants. »

À Canala, Houaïlou ou Poindimié, plus de 38 % de la population ont moins de 87 950 francs par mois. À Hienghène ou Ponérihouen, ils sont plus de 48 %. À l’opposé, les inégalités sont moins marquées sur la côte Ouest et le Sud. À l’exception de Nouméa, où les 10 % les plus riches touchent