DNC : Les inégalités sont une réalité connue décrite régulièrement. Quels enseignements nous apportent cette étude plus fine ?

Samuel Gorohouna : On ne disposait pas d’études des inégalités par commune. Par province, on avait l’indice de Gini (qui mesure les écarts de richesse, NDLR). On a désormais des éléments plus précis, et c’est forcément un apport intéressant.

Je peux comprendre ceux qui diront que l’on savait l’existence des inégalités. Mais entre se douter d’une réalité et la démontrer, il y a quand même une différence très importante. Chiffres à l’appui, l’étude de l’Isee démontre que la Nouvelle-Calédonie est découpée en plusieurs zones, et de façon impressionnante.

Que vous inspire cette fracture entre côtes Est et Ouest ?

Je me dis qu’il y a quand même beaucoup de communes minières sur la côte Est, de Ponérihouen à Yaté. Cela montre bien qu’avoir des mines, ce n’est pas suffisant. On exploite le plateau de Thio depuis un siècle et la commune reste parmi les plus pauvres.

Car évidemment, le développement économique dépend d’autres choses, des politiques publiques en particulier, de l’aménagement du territoire, etc. Il reste des communes où la diversification n’a pas été faite, ou trop faiblement. Cela donne à réfléchir.