«C’est quoi être pauvre ? C’est difficile à définir dans les Îles, on ne se sent pas démunis », indique Jeanine Waya, responsable du Centre communal d’action sociale (CCAS) de Maré. Selon la dernière étude de l’Isee, les trois communes des Îles Loyauté affichent pourtant les niveaux de vie parmi les plus faibles de Nouvelle-Calédonie.

Les pourvoyeurs d’emplois sont peu nombreux et les ressources des foyers reposent pour beaucoup sur les allocations. Mais l’organisation, en tribu, y est différente. « On ne paie pas de loyer, seulement les factures d’eau et d’électricité. On achète quelques nécessaires au magasin, et le champ et la pêche pourvoient au reste. Je n’ai jamais vu quelqu’un venir dire qu’il n’avait pas à manger », témoigne Jeanine Waya, qui y travaille depuis 2014.

Surtout, elle dissocie cette situation de l’idée de bien- être. « Pleins de familles vivent avec moins de 97 000 francs par moi et je pense que la plupart sont heureux. » En revanche, l’augmentation du coût de la vie pèse fortement. « Certains la subissent sûrement sans oser en parler, c’est peut-être pour ça qu’on ne voit pas la pauvreté. »

L’amélioration de l’habitat, qui se traduit par une aide pour les matériaux de construction, représente l’essentiel de l’action du CCAS. Rare sont les villas en dur, la majorité des maisons sont fabriquées avec de la tôle. « Les gens veulent de meilleures conditions de vie chez eux. »

L’an dernier, l’aide au kit d’urgence sanitaire est venue s’ajouter aux dispositifs existants, en réponse à une enquête de 2018 qui révélait que seule une maison sur vingt disposait de toilettes.

À OUVÉA, DES BONS ALIMENTAIRES L’AN PROCHAIN

Ouvéa, plus petite commune des Loyauté avec quelques 3 400 habitants, n’est pas dotée d’une telle structure. Maurice Tillewa, le maire UC-FLNKS, craint un afflux de demandes. Il note déjà que « les gens viennent de plus en plus solliciter les services. Certains pensent qu’on a des bons alimentaires, mais ce n’est pas le cas. »

Leur mise en place est prévue l’année prochaine. Jean-Claude Wateou, assistant social, remarque, lui, au moment de la rentrée, qu’« il va manquer de l’argent pour acheter du linge, du matériel scolaire ».

La commune vient donc en support en proposant des bons. Elle participe notamment à la construction et à la fourniture du matériel nécessaire pour l’apport en eau potable en distribuant des cuves aux habitants. En vue d’affiner ses actions, la mairie a fait appel à un bureau d’études pour évaluer la situation des bénéficiaires de l’aide médicale, « au moins les trois quarts de la population », afin de mieux les soutenir.

Comme à Maré, les opportunités d’emploi sont rares. Jean- Claude Wateou reçoit majoritairement des personnes sans salaire fixe. « Ils auront quelques pièces en vendant au marché, puis n’en auront plus quelques jours après, c’est cyclique.

Heureusement qu’il y a le coprah, le santal, la vanille, etc., mais cela ne suffit pas, d’autant que la vie est bien plus chère que sur la Grande Terre. » Ce qui fait tenir le système, c’est l’entraide familiale, « qui joue encore beaucoup », même si elle tend à diminuer, estime Maurice Tillewa. « La solidarité était très forte il y a dix ans, mais avec l’inflation, il y en a moins.»