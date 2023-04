Des trombes d’eau s’abattent sur la place des Cocotiers. Des hommes et des femmes, sacs de courses à la main ou sur le dos, s’abritent sous le kiosque à musique. Il ne fait pas un temps à rester dehors ce mardi. Pourtant, la plupart d’entre eux devront trouver un bout de trottoir où passer la nuit. Mais ce n’est pas le moment d’y penser.

18 h 30. Les bénévoles de l’association Un sandwich pour autrui viennent d’arriver. On les reconnaît à leur T-shirt vert et à leur bienveillance. Ils s’activent pour installer les tables et le matériel. Certains reviennent avec les glacières, d’autres avec le pain. « Tout est financé par les bénévoles et ceux qui veulent donner. La Banque alimentaire nous aide beaucoup avec les produits frais », précise Marion Roussel, présidente de l’association entre deux allers-retours à sa voiture pour décharger.

Rosemay ne perd pas une minute. Un peu de charcuterie, un peu de verdure et le tout emballé dans des sachets en papier. La bénévole s’applique. Si ça lui tient autant à cœur « d’aider son prochain », c’est parce qu’elle aussi n’est pas étrangère à cette situation « Je suis SDF. J’aime bien rendre service aux gens car je suis dans le même milieu. Personne n’est à l’abri vous savez, vous pouvez tomber très bas. »

Rosemay a vécu dans un squat, dans sa voiture, mais ne souhaite pas de place au foyer. Elle ne veut pas abandonner ses deux petits chiens, ses compagnons de vie. Aujourd’hui, elle dort « là où les gens ne la trouvent pas ». Toutefois, si c’est pour donner un coup de main, elle n’est jamais très loin.