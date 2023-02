DES POKÉMON AUX ANIMAUX RÉELS

De son côté, Kenzo de Païta, 6 ans, souhai- terait apprendre « à planter des arbres et des fleurs », en plus des maths, des sciences et de l’anglais. Mélia, 6 ans et demi, aspire, en plus du calcul, à des leçons d’équitation. « Il y aurait des poneys dans la cour, ce serait un centre équestre avec une carrière. » Encore mieux, elle aimerait « manger des hamburgers, des bonbons, des glaces, du pop-corn et plein de sucreries ».

Qui, à 6 ans, ne serait pas d’accord avec ça ? Christina, 8 ans, voudrait que ses professeurs lui enseignent de quelle façon élever les animaux. « Comment bien s’occuper des chats, des chiens, des lapins. » Scolarisée en CM1, Angelina, 9 ans, préfèrerait étudier une autre langue comme « le chinois ou le japonais, car c’est assez difficile à écrire ».

UN NOUVEAU RYTHME SCOLAIRE

Les plus grands ont une autre image de l’établissement idéal. Celui qui leur correspondrait davantage. Léandre, 11 ans, imagine très bien de nouveaux cours qui viendraient se rajouter aux matières principales. « Nous pourrions faire du jardinage, de la cuisine ou du bricolage, des activités que nous ne pratiquons presque jamais ou même pas du tout. »

Emy-Lou, 11 ans, en 5e à Bourail, voudrait seulement trois cours obligatoires : français, anglais et maths. « J’aimerais avoir certaines matières optionnelles, car même si on n’aime pas vraiment ça, ça compte dans la moyenne. » La collégienne pense que les élèves devraient pouvoir se spécialiser rapidement lorsqu’ils savent déjà ce qu’ils veulent faire plus tard. Célia, 12 ans, envisage par exemple de devenir hôtesse de l’air. Pour elle, « ce serait bien d’avoir plus de possibilités en langues ».