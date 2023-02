Les élèves seront soumis aux mêmes évaluations tout au long de l’année, et les instituteurs seront invités à donner leur avis. « On a vraiment le sentiment qu’il y a des enseignements à tirer de cette approche », indique Xavier Boussemart, conseiller pédagogique à la Denc.

expérimentation coordonnée par la Direc- tion de l’enseignement de la Nouvelle- Calédonie (Denc) depuis la rentrée. « Les élèves de la maternelle de Qanono-Hnasse et de l’école pilote de Wé utilisent la méthode philomathique. C’est notre groupe test. Ceux de l’école de Luecila forment le groupe témoin », explique Hélène Wananije, directrice de l’école pilote.

COMPRENDRE PAR SOI-MÊME

L’expérimentation a pour but d’étudier la « portabilité » de la méthode à d’autres endroits, en province Nord notamment, et son incorporation dans les programmes. « C’est la première fois qu’il y a un véritable travail d’expérimentation pour intégrer des éléments locaux aux enseignements », note Xavier Boussemart.

Ce rapprochement de l’éducation et de la culture était attendu de longue date par une partie de la communauté éducative. Richard Waminya applaudit. « Dans le système actuel, l’élève suit à la lettre ce qu’on lui dit de faire. Si on continue, on aura les mêmes résultats. La seule manière de réussir, c’est d’oser changer. Il faut contextualiser le savoir pour aider l’élève à comprendre par lui-même ! »

Gilles Caprais

Photo : Richard Waminya est rattaché à Hnëxujia, le centre de recherche de la province des Îles. / G.C.