SUR LE LONG TERME, LE NIVEAU S’EST-IL EFFONDRÉ ?

Exhumés des archives de temps à autre, les sujets du certificat d’études primaires, examen aboli en 1989, impressionnent souvent par leur difficulté. Dans ce registre, Pap Ndiaye a dernièrement évoqué une dictée témoin : soumise aux élèves de sixième à intervalles réguliers, elle a été victime de deux fois plus de fautes en 2021 qu’en 1987. « Il y a des choses qui sont une réalité, comme l’orthographe. » Érick Roser invite toutefois à ne pas céder aux conclusions faciles. « Toute génération a tendance à remarquer à tort que celle qui la suit sera plus préoccupante. »

Entre les programmes, les fondamentaux et l’éducation, « on en demande trop à l’école », estime le vice-recteur. « Il faut viser les fondamentaux d’abord ». Jean-France Toutikian approuve. « Il ne faut pas mépriser les nouvelles générations. Elles sont adaptées à leur époque. Moi-même, je me sens dépassé par un certain nombre de choses. Quand mon bluetooth ne marche pas, je me tourne vers les enfants. Ils règlent le problème en un claquement de doigts. » Et si le subjonctif imparfait leur est étranger, s’ils oublient davantage de « s » que leurs aînés, « c’est certainement que la société actuelle est moins exigeante sur la maîtrise du français ».

Gilles Caprais

Photo : Jean-France Toutikian, enseignant et secrétaire de l’Union des groupements des parents d’élèves (UGPE). / G.C.