Après la guerre, l’enseignement reproduit encore assez fidèlement les contenus nationaux. À Surleau et Russier, par exemple, « on peut recevoir un enseignement quasi- ment identique à la France, relate Christiane Terrier. Malheur à ceux qui ne suivent pas, on ne va pas essayer de les rattraper. »

Cela entraîne, chez les petits Européens, un analphabétisme assez important à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Qu’en est-il des autres communautés ? Les Japonais, qui ont un statut à part, fréquentent la communale, tandis que les enfants d’engagés vietnamiens, javanais et indonésiens n’y ont pas accès. « Les Vietnamiens réagissent et créent leurs propres structures à la fin de Seconde Guerre, surtout dans les mines, comme à Tiébaghi. Les Indonésiens vont faire de même. »

Peu obtiennent le certificat d’études. La perception de l’école, qui « a représenté, pour certains, l’espoir d’une vie meilleure », change. La vision positive d’après le régime de l’indigénat se dégrade, notamment chez les kanak, dans les années 1970 : « un certain nombre de leaders indépendantistes se rendent compte que leurs enfants sont en échec scolaire, même si l’école joue un rôle d’ascenseur social dans certaines familles. »

L’institution est contestée. Cela conduit à la création des écoles populaires kanak au milieu des années 1980, dont l’aventure durera environ dix ans. 1975 marque la création du collège unique « pour tous » en France. Et les années 1970, le timide début de l’adaptation des programmes, qui se renforce après les Événements et la signature des accords. « On édite des livres liés aux sciences naturelles, à l’histoire, à la géographie du pays, et on se préoccupe de la culture et de la question des langues kanak. »

Même les exemples choisis en mathématiques ont leur importance : « on n’est peut-être pas obligé de parler de trains qui se croisent puisqu’il n’y en a pas ici. » Pour l’apprentissage du français, il s’agit « de s’appuyer sur des auteurs locaux ». Des enseignants suivent des stages d’introduction à la littérature calédonienne. Le transfert de compétences est « fondamental ».

La Nouvelle-Calédonie récupère le primaire en 2000 et le secondaire en 2012. Le système scolaire parvient-il aujourd’hui à remplir les objectifs qui lui sont assignés ? Il est, en tout cas, très sollicité, estime Christiane Terrier. « On lui demande non seulement de délivrer de l’enseignement, mais pratiquement d’éduquer, de former, d’encadrer, etc. C’est compliqué, même si certains enseignants y contribuent. »

Anne-Claire Pophillat

Photo : Au début du siècle dernier, les langues étrangères ne sont pas enseignées à l’école. Seule l’école Frédéric-Surleau propose une initiation à l’anglais. / © ANC