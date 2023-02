L’arrivée en seconde constitue un vrai changement. « Le collège, c’est encore la formation générale de tous les jeunes, ils doivent avoir le même socle de connaissances et de compétences. Au lycée, on commence à se différencier », même si une base commune est conservée en français, en histoire et en mathématiques notamment.

La création récente du Grand oral impose aux élèves de présenter un projet sur lequel ils ont planché toute l’année. « Ils doivent être clairs et en mesure d’argumenter quand on leur pose des questions. » Ce qui sous-entend d’avoir développé sa confiance en soi et appris à gérer ses émotions. « Les inspecteurs ont vraiment insisté là-dessus lors de la réunion de rentrée avec les enseignants : l’oral s’exerce dans toutes les disciplines. » Et, normalement, à tous les niveaux.