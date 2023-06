Diplôme universitaire Métallurgie : de purs produits Prony Resources

800 HEURES QUI ONT PAYÉ

Atalia, mère au foyer à la recherche d’un emploi, tombe sur l’offre par hasard. Elle s’inscrit, effectue toutes les démarches avec l’aide de la Direction de l’emploi et du logement de la province Sud (DEL), et passe les tests. Avec 14 autres étudiants, elle intègre la première promotion du DU Métallurgie en septembre 2022.

Au programme : six mois de formation, répartis entre l’université et le site miner, avec un stage de deux mois au sein de l’entreprise. 800 heures essentielles qui lui permettent d’apprendre un métier. « Les étudiants ont suivi des cours en physique et en chimie, qui étaient la base théorique nécessaire pour la formation à l’université. Après, ils ont eu des cours sur le procédé métallurgique dispensés par les ingénieurs de Prony », explique Michael Meyer, responsable de la formation et maître de conférences en physique à l’UNC.

1 350 personnes sont salariées à Prony Resources.

Les étudiants doivent assimiler un tas de connaissances sur un temps relativement court. Surtout, ils doivent être à l’aise avec les matières scientifiques. La plupart ont passé un baccalauréat dans cette filière. À l’image d’Atalia, mais aussi d’Alan. « J’ai commencé une licence de maths mais je n’ai pas continué. Je voulais trouver un travail, mais comme j’avais un bac S, je voulais l’utiliser. » Le métier d’opérateur de procédé ? « Ça me plaît, assure-t-il. On surveille les équipements, que la production se passe bien. Je prélève des échantillons. »

Venelia Siaki, 21 ans, se sent également épanouie. Elle était étudiante en licence physique-chimie et, « comme ce n’était pas trop ça avec les études », elle a préféré rejoindre cette formation. Elle ne s’était pas imaginée travailler un jour pour l’usine du Sud. Le stage lui a permis de le faire.