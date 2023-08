Un patrimoine cultivé par les scientifiques

Elles sont employées depuis la nuit des temps. Dans la construction de cases, la confection de pirogues, l’artisanat, la spiritualité. Elles se mangent et surtout, elles soignent. Les plantes traditionnelles qui poussent dans les jardins jouent un rôle prédominant dans les sociétés océaniennes. Sauvegarder ce patrimoine fait partie des missions d’Édouard Hnawia. Le chercheur et représentant de l’UMR Pharma-Dev à l’IRD réalise des enquêtes de terrain afin de répertorier les usages des plantes dites utiles, exploitées par les populations locales. « C’est ce qu’on appelle l’ethnobotanique. »

Environ 400 plantes traditionnelles ont été référencées sur le territoire par l’IRD et l’UNC depuis les années 1970. Ces données recueillies permettent de garder une trace de ces pratiques ancestrales. « Cette transmission se perd pour plusieurs raisons. On essaye de récolter ces savoirs pour pouvoir les consigner sur des supports qui seront conservés et utilisés plus tard, par les générations futures, si les détenteurs de savoirs actuels autorisent leur diffusion. »

Cette pharmacopée locale (ouvrage réglementaire recensant l’ensemble des plantes à propriétés thérapeutiques) est actuellement en cours de construction dans le cadre du plan de santé Do Kamo avec la DASS-NC. Elle aidera à faire reconnaître ces végétaux et sera également un gage de sécurité pour les usagers. « Ce sont des plantes qui ont été sélectionnées, étudiées par les scientifiques, dont on connaît la composition », note Édouard Hnawia.

DE NOUVELLES MOLÉCULES

À partir des informations communiquées par les populations, les chercheurs doivent valider scientifiquement leur usage. « Pour pouvoir les proposer, il faut qu’on établisse des monographies, une liste d’activités, de molécules, de l’innocuité ou de la toxicité potentielle », déroule Mariko Matsui, chercheuse et responsable du Groupe Bioactivités des substances naturelles et dérivés (BIONA) à l’Institut Pasteur de Nouvelle-Calédonie. Plus les plantes seront analysées, mieux elles seront connues. Plus les Calédoniens pourront être conseillés.

Ces végétaux attirent particulièrement l’attention de Mariko Matsui. L’immunologiste de formation s’intéresse notamment aux maladies inflammatoires chroniques. « L’idée est de répondre à des problématiques de santé qu’on retrouve ici et sur le plan mondial. » Pour ces pathologies, il existe des traitements conventionnels, mais qui impliquent des effets secondaires à long terme. « On continue de chercher de nouvelles molécules, de nouvelles approches thérapeutiques ou complémentaires pour traiter les patients, soulager leurs douleurs et empêcher l’inflammation de perdurer. » La flore calédonienne, riche et diverse, peut offrir ces alternatives.