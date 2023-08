La médecine traditionnelle étudiée prochainement à l’université

Ce diplôme universitaire d’un an comptera entre 100 et 120 heures de cours dispensés par plusieurs enseignants confirmés, dont Mariko Matsui et Édouard Hnawia. « François Chassagne, chercheur à l’IRD qui se trouve à Toulouse, fait partie de ceux qui portent le projet de ce DU. Il est venu plusieurs fois à Tahiti, ici et au Vanuatu. Il travaille sur les plantes traditionnelles dans le Pacifique », détaille Mariko Matsui. Il y aura également Laurence Pourchez de l’Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales), spécialisée en anthropologie de la santé, qui a monté un cours équivalent à La Réunion. Mais aussi Catherine Sabinot et A-Tena Pidjo de l’IRD, qui interviendront dans le module anthropologie de la santé, Antoine Leca, professeur à l’Université Aix-Marseille pour les cours de droit ou encore David Bruy, responsable de l’herbier de l’IRD, pour la botanique.

Ce diplôme est « une réponse rapide » qui peut être apportée. Avec sa biodiversité extraordinaire et ses méthodes utilisées depuis des temps immémoriaux, la Nouvelle-Calédonie se devait d’offrir cet apprentissage qui colle aux spécificités locales.