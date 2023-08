Avec le travail de collecte, « on a fait ressurgir des savoirs oubliés »

Vous vous êtes d’abord consacrée à la collecte d’informations…

On s’est rendu sur l’ensemble du territoire rencontrer les familles, mamans, guérisseurs. On a essayé de cartographier les plantes. Dans notre culture, on ne dissocie pas les usages. Une plante peut servir pour plusieurs choses. Par exemple, le « bois de savon » de Yaté nettoie l’organisme, purifie le sang, etc., ses feuilles sont utilisées pour faire du savon, et on récupère les cendres pour réaliser des produits ménagers. Cette phase de recherches a permis de faire ressurgir des savoirs oubliés.

Il s’agit ensuite de transmettre ces savoirs ?

Après la protection, on vise la réappropriation. Je réalise des ateliers depuis 2019 pour lesquels je sillonne la Nouvelle-Calédonie afin de transmettre ces savoirs : préparer de la lessive, du savon, des teintures cosmétiques et alimentaire… J’apprends comment utiliser les plantes endémiques. Cela donne davantage d’autonomie aux gens, permet de faire avec ce que l’on a sur l’île en étant moins dépendant de l’extérieur.

On échange aussi beaucoup. On vient de concrétiser un jumelage entre une association de femmes de la tribu d’Unia et une de Ouaté, à Pouembout. L’an prochain, on se tourne vers la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Le consul du Vanuatu envisage aussi de mettre en place des jumelages entre des associations de femmes calédoniennes et vanuataises.

Notre principale volonté est de valoriser la terre coutumière, d’en faire un outil de développement du territoire. ”

Vous intervenez également auprès des scolaires ?

La deuxième priorité, après les mamans, c’est la jeunesse. J’effectue un gros travail à Houaïlou avec une classe de Segpa, et je suis agréablement surprise de ce que les élèves ont élaboré en peu de mois. J’ai aussi proposé des ateliers au centre de détention de Koné.

Plus largement, vous œuvrez à l’émergence d’une filière ?