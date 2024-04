Dialogue sur la santé mentale dans les Îles

On trouve chez les loyaltiens, une propension à évaluer leur santé mentale à travers le corps, une approche holistique. « Ils vont faire plus rapidement le lien entre des signaux corporels et le mal-être quand d’autres auront tendance à les ignorer. » Il ressort aussi une approche altruiste, collective de la thématique. « Ils vont être plus attentifs à observer ou détecter un problème chez les autres plutôt que sur eux-mêmes. » En particulier dans la famille, pilier fondamental. « Ça nous montre un ancrage et des pistes intéressantes. De quoi la famille a besoin ? Sait-elle quels sont les signes de mal-être, quand alerter ? »

La communauté, sans surprise, est aussi très importante, ainsi que la culture et la coutume. « Il y a une attente que les coutumiers puissent écouter, soutenir, avec des défis qui ont beaucoup évolué : internet, le harcèlement, les addictions. »

Il y a aussi une envie d’occasions de partage, de dialogue, de loisirs (pas que coutumiers). Une forme très importante de soutien social. « Je fais du foot avec les collègues le jeudi. S’il m’arrive quelque chose, eux aussi vont pouvoir être là et on va se voir pour repeindre l’école, planter des fleurs. » Pour Suzanne Devlin, il est possible en se promenant sur un territoire, avant même de rencontrer les gens, de détecter s’il y a ou non de bonnes conditions de santé mentale.