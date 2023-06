Tendre la main à la paix

C’est par un geste ordinaire qu’ils ont accompli quelque chose d’extraordinaire. En se serrant la main, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ont mis fin à une guerre civile qui a coûté la vie à près de 90 personnes.

Les deux leaders politiques que tout opposait se sont assis côte à côte pour trouver une autre solution que la violence. Sous l’égide de Michel Rocard, Premier ministre de l’époque, les accords de Matignon que cette poignée de main acte symboliquement ont permis de rétablir le dialogue entre deux Calédonie qui s’affrontaient, entre les indépendantistes et les partisans du maintien dans la République.

La statue en bronze, érigée l’an dernier au cœur de la ville de Nouméa, est là pour rappeler ce 26 juin 1988. Elle trône au milieu d’une place symboliquement renommée Koo Wè Joka (place de la Paix en langue nââ numèè). L’esprit de réconciliation qu’elle incarne a ouvert une voie poursuivie par l’Accord de Nouméa et les discussions actuelles. La poignée de main est l’un des moments-clés de l’histoire contemporaine calédonienne. Si ce n’est le plus important. Le territoire est toujours en quête du consensus qu’elle a initié.

Avons-nous donc besoin d’une nouvelle poignée de main pour avancer ? Ou d’un symbole similaire ? Bien sûr, le contexte n’est pas le même. Les querelles sanglantes ne divisent plus les tribus et les villages. Mais imaginons. Donnons libre cours à la fiction… Qui pourrait aujourd’hui se serrer la main ? Qui rassemblerait, des deux côtés, les positions divergentes ? Quel sens devrions-nous lui donner ? Et finalement, est-ce réellement utile 35 ans après Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou ?

Brice Bacquet