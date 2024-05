Les super pouvoirs de la mangrove

Il y a encore quelques années, la mangrove était davantage considérée comme une poubelle que comme un écosystème fragile aux multiples bienfaits. La vision des pouvoirs publics a évolué.

Mardi 30 avril, les quatre communes du Grand Nouméa et la province Sud ont signé un partenariat, Plan mangrove 2030, qui vise à améliorer son état de santé. « Elle permet de réduire l’érosion, constitue une barrière de protection contre la houle, piège le CO2, représente une zone de pêche pour les populations de bord de mer, une nurserie pour les poissons et les oiseaux, filtrent les polluants… », explique Cyril Marchand, professeur de sciences de la terre et de l’environnement à l’université et responsable du comité de suivi du plan.