« Sans rien abandonner, ils ont su donner et pardonner »

Ils ne pouvaient sortir de la salle sans un accord. Le 25 juin 1988, le Premier ministre Michel Rocard rassemble les indépendantistes et les non-indépendantistes à l’hôtel Matignon, à Paris. Les négociations ont duré jusqu’au lendemain avant d’être conclues par ce geste resté dans l’histoire entre le leader indépendantiste, président du FLNKS, et le chef de file des loyalistes, patron du RPCR.

Le dénouement de ce conclave politique est une surprise, mais surtout un soulagement. Dans les années 1980, la Nouvelle-Calédonie est plongée dans les Événements, période noire et sanglante qui a conduit à la tragédie de la grotte de Gossanah. Entre 1984 et 1988, il y aurait eu près de 90 morts, dont les 19 jeunes militants, les quatre gendarmes et les deux militaires à Ouvéa.

L’accord de Matignon est donc avant tout un acte de paix. Il instaure une amnistie pour les auteurs de violence et indemnise les victimes. Avec l’accord d’Oudinot en août de la même année, ils dessinent une nouvelle organisation politique pour parvenir à maintenir cette paix. Trois provinces, détenant le plus de compétences, sont créées. Le haut-commissaire de la République, représentant de l’État, obtient en plus le pouvoir exécutif. Le Congrès et ses 54 élus issus des trois assemblées provinciales conservent le pouvoir législatif, fiscal et budgétaire.