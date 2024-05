L’Azerbaïdjan déchaîne toujours

La polémique autour de la signature par l’élue indépendantiste Omayra Naisseline le 18 avril d’une première intention de coopération interparlementaire entre le Congrès et l’Assemblée nationale azérie ne dégonfle pas. « Nous y voyons une ingérence étrangère caractérisée, extrêmement néfaste » note le ministre de l’Intérieur et des Outre- Mer, Gérald Darmanin. Le dossier est « sous contrôle de la DGSI et de la DGSE ».

Le député Nicolas Metzdorf voit là « une erreur des indépendantistes ». Tandis que l’Éveil océanien, pourtant allié des groupes UC-FLNKS et UNI au Congrès, dénonce lui « une faute à la fois politique et morale ». Le parti de Milakulo Tukumuli demande donc « solennellement au président du Congrès de déclarer ce mémorandum nul et non avenu ». Le Palika avertit. « Nous appellons nos camarades du Front à être vigilants sur les démarches faites à l’extérieur. »

Le Sénat coutumier, représenté à Bakou, n’a pas souhaité commenter l’affaire lors de l’assemblée du peuple kanak et a renvoyé vers son communiqué très prudent. Placée au premier plan, l’Union calédonienne dénonce « une polémique inutile » et « réaffirme que le tissage de nos liens internationaux par le biais du FLNKS est un aspect important de notre lutte ».