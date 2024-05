SLN : Guillaume Kurek succède à Jérôme Fabre

Le conseil d’administration de la Société Le Nickel, réuni mardi 30 avril, a nommé Guillaume Kurek, actuellement adjoint au directeur général, à la place de Jérôme Fabre à compter du 1er juin. Dans un communiqué, les administrateurs remercient ce dernier pour avoir permis à l’entreprise de « retrouver le chemin de la performance opérationnelle avec des records en matière de production ».

Guillaume Kurek est le premier directeur général à être nommé à la suite d’une promotion en interne. « Fort de sa grande connaissance de la Nouvelle-Calédonie et de la SLN, il apportera son expérience managériale et minière et aura pour mission de travailler à la construction d’une solution pérenne pour les activités » de l’usine métallurgique.