Oktobre rose les libère des contraintes du quotidien

DERNIER RECOURS

« Les gens qui nous contactent, c’est qu’ils en ont vrai- ment besoin. On est le dernier recours quand ça devient trop difficile à gérer pour eux. » Certaines personnes sont obligées d’arrêter de travailler et commencent à connaître des difficultés financières. D’autres vont le cacher à leur famille et n’ont donc plus personne vers qui se tourner. Valérie Crespin voit tous les cas de figure. « J’ai une famille qui m’a appelée car elle n’avait pas les moyens de payer le forfait hospitalier journalier. Jusqu’ici, ils s’arrangeaient en faisant des bingos, mais là, ils n’y arrivent plus. J’ai aussi eu une dame de Bélep qui avait besoin de courses car elle était chez son frère depuis deux mois et il fallait qu’elle participe. »

Pour financer ses actions, Oktobre rose se mobilise, vend des T-shirts, recherche des sponsors. Sa marche colorée s’est tenue, lundi 2 octobre, à Koumac. D’autres rendez-vous sont programmés comme la marche à Ouégoa le 17 octobre, et l’après-midi de sensibi- lisation le 20 octobre, à Pouébo. L’association peut compter sur les anciens malades qu’elle a soutenus. Ils viennent toujours prêter main forte dès qu’ils en ont l’occasion.

Edwige Blanchon