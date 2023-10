Octobre rose : « Aller chercher les patientes » dans les tribus et le Nord

On sait que l’accès à la mammographie n’est pas simple, voire très compliqué, notamment en province Nord. Les centres de radiologie se trouvent tous en province Sud. Le plus haut est à Bourail.

Comment aller chercher les femmes éloignées ?

Dans les Îles et le Nord, il y a un décalage d’accès aux soins qui est très préoccupant. La Ligue contre le cancer et l’Agence sanitaire et sociale y réfléchissent. À l’époque, des radiologues se déplaçaient à Koumac, à Poindimié, etc. Aujourd’hui, un radiologue est installé à Koné.

En Nouvelle-Calédonie, tout le monde le sait, cela reste compliqué de recruter des médecins. On fait face à une grave pénurie. On a du mal à trouver des radiologues qui ont la spécificité mammographie. C’est un véritable problème. Il faut peut-être aller chercher les patientes dans les tribus. Des bus pourraient se déplacer pour prendre les rendez-vous ou les emmener dans un centre de mammographie pour faire les examens dans la journée. Il faut plus de proximité et informer.

Il pourrait y avoir des acteurs locaux, originaires des tribus, pour parler aux femmes. On se rend compte qu’il y a une peur de la médecine conventionnelle et de la maladie qui crée du déni. C’est important de mieux informer, de rassurer les patientes, de leur expliquer concrètement ce qu’on va leur faire parce qu’elles n’ont pas forcément conscience des traitements.

On a des équipes chirurgicales, privées et publiques, un centre de radiothérapie et des oncologues compétents. ”