Cancer et accès aux soins : le double combat d’Agnès

« ON PERD SON IDENTITÉ, SA FÉMINITÉ »

Son parcours de combattante débute le 30 mars avec la chimiothérapie. Son corps en prend « un sacré coup » dès la première séance. « Trois jours où le corps et la tête sont en ébullition », raconte-t-elle. La chute des cheveux arrive très vite ainsi que celle des cils et sourcils. Agnès ne se reconnaît plus. « On perd son identité, sa féminité, on ne ressemble à rien. »

Les nombreux effets secondaires dus au traitement et aux médicaments prescrits (anti-inflammatoires, anti-vomtifs etc.) sont d’autant plus difficiles à supporter : perte de poids, fatigue permanente, aphtes, muqueuses fragilisées, perte d’odorat, de goût et d’appétit, baisse de la vue… « Et ce qui empoisonne la vie, c’est la douleur incessante causée par tous les effets auxquels s’ajoute le syndrome mains-pieds. La peau est très irritée. » Ses mains, ses genoux et ses pieds sont brûlés. Elle n’en peut plus de la souffrance permanente. « La chimio détruit le cancer mais détruit notre corps également avec une baisse importante des plaquettes, des globules rouges et des globules blancs. On est plus que douleur et fatigue. »