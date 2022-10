RIEN À FAIRE ?

Contactée, la mairie de l’île des Pins n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet. « Elle a d’autres chats à fouetter. Nous, on ne lâchera rien », ironise Nicolas Zerathe qui réclame une réflexion d’ampleur sur le sujet.

Des mesures radicales ont déjà été envisagées par les autorités locales dans le passé. Un arrêté informait les habitants d’une campagne d’éradication et d’abattage des chiens errants sur la voie publique. Une mesure radicale qui n’est plus d’actualité. En 2017, l’association de Nouméa, Bien Naître Animal, avait mené une campagne de stérilisation en collaboration avec la commune. « J’avais eu des retours de la manière dont les campagnes d’abattage se déroulaient, explique Marie Martin, la présidente. On a proposé des campagnes de stérilisation à la place. » Avec un vétérinaire, elle s’est déplacée pendant cinq jours. 81 chiens et chats avaient été stérilisés et identifiés avec un tatouage local (IDP et un numéro).

Dans les Loyauté, Bien Naître Animal mène ces opérations tous les ans, grâce à un financement de la province des îles. L’association apporte en même temps des antiparasites ou des produits vermifuges. « Le changement est flagrant. Les chiennes n’ont plus leur chaleur donc les mâles ne leur tournent plus autour et les chiens castrés sont plus sédentaires et moins bagarreurs ».

À Kunié, une nouvelle campagne devrait débuter, avec le soutien de la province Sud, en février 2023. L’association a été sollicitée par de nombreux habitants, témoignant de leur ras-le-bol « d’être entourés de misère animale ».

Photo : Les chiens errants prolifèrent dans le sud de l’île, où sont concentrés les établissements touristiques. / B.B.

Brice Bacquet