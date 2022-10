Ils traînent la journée, la nuit. À chacun de leur passage, ils émeuvent, effraient ou réveillent tous les habitants du quartier. Les chiens et les chats errants sont un vrai problème sur la commune du Mont-Dore. C’est d’ailleurs le sujet de prédilection (et d’exaspération) durant les conseils de quartier. « Il y a des plaintes pour nuisances sonores provoquées par ces animaux. Il y a aussi parfois des attaques. C’est rare mais ça arrive », indique Élodie Ferrali, adjointe au maire en charge de la cause animale.

Des problèmes de sécurité et de nuisance qui durent chez les Mondoriens. « On a du mal à lutter contre cette surpopulation. Les gens n’ont pas forcément conscience de la portée de laisser leur animal sans le stériliser, sans l’identifier », ajoute-t-elle. La commune a donc relancé dernièrement sa quatrième campagne de stérilisation avec la Société protectrice des animaux de Nouvelle-Calédonie (Spanc).

Les habitants à faible revenu et n’ayant pas les moyens de financer l’opération peuvent s’inscrire auprès de l’association pour en bénéficier. « On aide la Spanc à hauteur de 500 000 francs par an par le biais d’une convention. Avant, on ciblait par quartier. On avait fait Saint-Michel, Yahoué, La Coulée. En général, on a entre 30 et 40 chiennes stérilisées par an. »

Des actions positives en faveur des animaux La ville du Mont-Dore a mis en place plusieurs projets qui participent au développement du bien-être animal. D’ici deux mois, les propriétaires de chien devraient pouvoir profiter du caniparc sur la promenade Robinson-Boulari. Un endroit idéal pour nos compagnons à quatre pattes et leur maître qui pourront tisser des liens et participer à différentes actions organisées dans cet espace. Le 5 novembre, c’est aussi le retour de la Fête des animaux, de 8 h à 12 h 30, au stade de Boulari. L’Apanc sera présente pour récolter des dons, toujours pour la stérilisation. « Ce sera un événement festif pour informer les plus jeunes sur les bons comportements à adopter avec son animal, les bons réflexes à avoir », indique Élodie Ferrali. « Le but, c’est de célébrer l’animal et de sensibiliser les gens. Il y aura des chiens à l’adoption », annonce Virginie Sala. Un défilé de chiens, qui ont été recueillis dans un état catastrophique (photo à l’appui), est au programme de cette matinée.

UN ARRÊTÉ EN COURS DE PRÉPARATION

Les efforts ne s’arrêtent pas là. La commune travaille sur un arrêté depuis plusieurs mois en faveur du bien-être animal, de leur identification et de la régulation de ceux en divagation. « C’est en cours de traitement. Il va nous permettre de quantifier la population sur la commune en identifiant les animaux », déclare Élodie Ferrali.