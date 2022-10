QUE CONTIENT LE TEXTE ?

Le gouvernement, ses différents services et les associations travaillent sur le sujet depuis 2014. La loi du pays se divise en deux volets : l’identification des carnivores domestiques et l’encadrement de leur vente.

Tous les chats et les chiens de plus de six mois devront être tatoués ou pucés. Ils ne pourront plus être vendus ou donnés avant huit semaines.

L’attestation d’identification et un certificat de santé devront être fournis dès qu’un animal changera de propriétaire. « L’identification permet de responsabiliser les propriétaires qui vont prendre conscience qu’ils ont un devoir envers l’animal », explique Fanny Jugy, inspectrice en santé animale à la Direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales (Davar).

QU’EST-CE QUE CELA VA CHANGER ?

Le projet vise à changer les habitudes des propriétaires qui cherchent à vendre ou donner. Au-delà d’une portée par an, ils deviennent éleveurs professionnels, doivent déclarer leurs revenus et s’enregistrer auprès du Service d’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire (Sivap).

Fini les chiots dans les foires, les marchés ou les salons pas spécifiquement consacrés aux animaux. Les lieux de vente vont être règlementés. En cas de non-respect, le contrevenant risque une amende de 100 000 francs.