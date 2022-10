STÉRILISATION ET INFORMATION

Les associations stérilisent à tour de bras. Mais en parallèle, des chiennes donnent naissance à des petits destinés à la vente. « Des particuliers font reproduire anarchiquement leurs chiens, ce qui annule tous les efforts qu’on peut faire », regrette Michel Gautier. Des « usines à chiots » qui révoltent les associations. « Il faut absolument arrêter les ventes d’animaux de particuliers. Les invendus sont ceux qu’on va retrouver dans les brousses », signale Virginie Sala, porte-parole de l’Apanc (Collectif qui regroupe Animal action, Bien Naître Animal, Chats de Nouvelle-Calédonie, SOS Animaux et SOS titi). Elle milite pour la stérilisation massive, « pas le saupoudrage annuel du gouvernement », pour qu’il y ait de vrais résultats. Sans arrêt dans les campagnes.

Virginie Sala, présidente d’Animal action et porte-parole de l’Apanc, en compagnie de ses deux chiens, Poli et Ziggi, qui ont été ramassés dans la rue. / E.B.

Une chienne stérilisée évite la naissance de 380 chiots sur trois ans. Et tous les problèmes qui s’ensuivent : la souffrance, la maltraitance, la sécurité des populations, la propagation de maladies mais aussi les dégâts engendrés sur l’environnement. « Le chat et le chien n’ont pas de prédateur, ils contribuent à anéantir à petit feu la faune sauvage. Ils font des dégâts sur les plages, sur les œufs de tortue, le cagou. Nos voisins, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, ont pris des mesures drastiques à côté », souligne le président de la Spanc.

Autant de désagréments qui peuvent être évités si les bons comportements sont adoptés. Les associations s’assurent de faire passer le mot auprès du jeune public, en intervenant dans les collèges et les lycées, pour changer les mentalités. « Le message martelé, c’est que la vie sous toutes ses formes se respecte. Aucune loi n’oblige à avoir des animaux. Si on prend la décision d’en avoir un, on en est responsable », rappelle Virginie Sala.

Les bénévoles parlent de bien-être animal et de l’importance de la stérilisation dès qu’ils en ont l’occasion. Mais le chemin est encore long. Pour le président de la Spanc, une des solutions serait d’inclure des cours sur la protection animale dans les programmes scolaires. Les enfants pourraient ainsi retranscrire ce qu’ils ont appris une fois de retour à la maison.

Un changement qui ne se fera pas du jour au lendemain, mais qui aidera sûrement à débloquer, sur le long terme, une situation au point mort depuis de nombreuses années.

Photo : En 2021, la Spanc a stérilisé 684 chiens et chats. / E.B.

Edwige Blanchon