Que peut-on attendre du conseil calédonien de sécurité routière ?

Il n’avait pas été réuni depuis quelques années, il était important pour moi de le faire. J’ai beaucoup apprécié que Gilbert Tyuienon et le gouvernement se saisissent du sujet. En ce qui concerne l’éducation : 70 % d’une classe d’âge rate le Code, et une majorité de ces jeunes ne le repasse pas et n’aura donc jamais le permis. On peut imaginer un Code qui comporterait plusieurs modules, répartis sur plusieurs classes du collège, et une ultime partie qui serait passée dans une auto-école. Concernant les adultes qui conduisent sans permis et alcoolisés, cela fait des années que l’on s’acharne pour les faire rentrer dans le droit chemin. Force est de constater que l’on ne réussit pas tout à fait. Il me semble donc opportun de jouer sur les plus jeunes, pour que les enfants éduquent leurs parents. Le changement des comportements passera par l’éducation.

les adultes qui conduisent sans permis et alcoolisés, cela fait des années que l’on s’acharne pour les faire rentrer dans le droit chemin. Force est de constater que l’on ne réussit pas tout à fait.

De nombreux accidents mortels ont lieu sur de petites routes, en Brousse, la nuit. Au niveau des contrôles routiers, comment faire ?

On ne contrôle pas que dans le Grand Nouméa, soyez rassuré ! On n’a jamais eu autant de contrôles routiers depuis que je suis arrivé, et sur toutes les routes. Il faudrait que nous affichions sur une carte les zones réputées dangereuses. Il y a le col de la Pirogue, mais ce n’est pas la seule. Cela permettrait aux collectivités de prioriser les grands travaux. Nous pouvons les aider via les contrats de développement. Par ailleurs, j’ai proposé à Gilbert Tyuienon de rendre obligatoire sur une partie du parc automobile – les poids lourds, pour commencer – un éthylotest au démarrage du véhicule.